جانتس يزور مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستواصل تعزيز الأواصر مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة، وذلك في ختام زيارته لمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ضمن زيارته الرسمية للمملكة التي وصلها أمس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن إسرائيل على استعداد لمد يد العون والتعاون لضمان استتباب الاستقرار في الدول الصديقة.

وكان جانتس وصل إلى المنامة أمس في أول زيارة رسمية يقوم بها لمملكة البحرين، واستقبله وزير شؤون الدفاع عبدالله بن حسن النعيمي.

ومن المقرر أن يوقع جانتس اتفاقيات أمنية مع نظيره البحريني، ضمن مساعي الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.