رغم خروج أكثر من 80 ألف مواطن أفغاني إلى خارج البلاد أثناء الإخلاء الفوضوي من مطار العاصمة كابول في أغسطس الماضي، ما زال الآلاف ينتظرون أي وسيلة للخروج من أفغانستان باحثين عن ملجأ لاستقبالهم.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريرا عما يواجهه الأفغان الآن في سبيل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

• نظام الهجرة الأمريكي

تقول الصحيفة: "يواجه الأفغان الآن نظام الهجرة الأمريكي، ومن بين أكثر من 40 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لدخول الولايات المتحدة لأسباب إنسانية مؤقتة، تمت الموافقة على 160 فقط حتى الآن، ومن المحتمل أن يتم رفض معظم البقية بموجب معايير الهجرة الأمريكية القياسية التي يتقدم بها مسؤولو الهجرة".

• الإفراج المشروط

وتابعت الصيحفة أن البرنامج المعروف باسم "الإفراج المشروط لأسباب إنسانية"، يوفر طريقًا للأجانب للمجيء إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، وتم استخدامه بشكل مقتصد، حيث يتم منحه لنحو 500 شخص سنويًا في حالات الطوارئ، بما في ذلك تلقي العلاج الطبي المتخصص المتاح فقط في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، في الأشهر التي أعقبت الجسر الجوي، حث المدافعون عن اللاجئين وأعضاء الكونجرس وحتى بعض مسؤولي الحكومة الأمريكية، الأفغان، على تجربة برنامج الإفراج المشروط، وأرسل الآلاف من الأفغان، من المسؤولين العسكريين السابقين إلى موظفي المنظمات الغربية غير الربحية ونشطاء حقوق المرأة والأقليات الدينية، طلباتهم.

• مطلقة تحاول الهروب من مقاتلي طالبان

وأشارت الصحيفة إلى قصة إحدى الأفعانيات، التي كان ذلك خيارًا جذابًا لها، وهي "فهيمة"، أم عزباء لـ3 مراهقين، وموظفة في منظمة دولية، فرت من مدينة هرات بغرب أفغانستان عندما استولت طالبان على السلطة.

وكانت "فهيمة" في خطر لأسباب متعددة، فهي شيعية من أقلية دينية، كما أنها مطلقة، وهو هدف محتمل لتصبح عروسًا لأحد مقاتلي طالبان. ولدعم أطفالها، عملت على إدخال البيانات للبنك الدولي لمحاولة الخروج من أفغانستان.

ولكن "فهيمة"، التي طلبت استخدام اسمها الأول فقط، غير مؤهلة للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، المصممة للأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة في حربها التي استمرت عقدين، وليس لديها طفل مواطن أمريكي أو والد أو شقيق يمكنه رعايتها للحصول على البطاقة الخضراء، وعلى الرغم من أنها من المحتمل أن تتأهل كلاجئة، إلا أن هذه العملية تستغرق سنوات في ظل أفضل الظروف، لكن ليس لديها الوقت لذلك.

وبعد عدة محاولات فاشلة لدخول مطار كابول في أغسطس، هربت "فهيمة" وأطفالها إلى باكستان، حيث يعيشون الآن بشكل غير قانوني في غرفة صغيرة مستأجرة في ضواحي إسلام آباد.

وفي أغسطس الماضي، جمعت ابنة عمها في الولايات المتحدة والعديد من زملائها السابقين بالبنك الدولي، 2300 دولار؛ لتغطية تكلفة 4 طلبات إنسانية للإفراج المشروط، لكن تم رفض هذه الطلبات.

وكان إشعار الرفض الذي أرسلته "فهيمة"، يقول إنه كان عليها أن تثبت -بالوثائق- أنها تواجه خطرًا مباشرًا ومستهدفًا، وهو معيار كان من غير المرجح أن توضحه بعد أن غادرت أفغانستان.

• الأمل الكاذب

وطبقا للصحيفة، قال النائب بيتر ميجر: "كان هناك قدر هائل من الارتباك حول المسار الذي يجب أن يحاول الأفغان الوصول إليه للولايات المتحدة. نحن نعلم أن هناك هذه البرامج الأخرى التي يمكن أن تستغرق سنوات"، وتابع: "كان هناك دائمًا بعض الطرق السريعة التي تتعرض للمضايقات".

وصرح المسؤولون الحكوميون، بأنهم كانوا متسقين في تطبيقهم للبرنامج الإنساني، وأن أعضاء الكونجرس والمدافعين أخطأوا في توجيه الكثير من الأفغان إلى برنامج كان دائمًا صعب التأهل له، مما منحهم أملاً كاذبًا، مضيفين أنه ليس من المنطقي إعطاء الأولوية لجلب اللاجئين إلى البلاد من خلال برنامج يمنحهم إذنًا مؤقتًا فقط للتواجد هنا، ولا يؤدي إلى الحصول على البطاقة الخضراء، مؤكدين أنهم يحاولون الوقوف في سبل أخرى لقبول المزيد من اللاجئين، لكن هذا الجهد سيستغرق وقتًا.

• أولويات إعادة التوطين

وحددت الإدارة أيضًا أولويات إعادة التوطين، مع وجود أفراد الأسرة المباشرين من المواطنين الأمريكيين والمتقدمين لبرنامج تأشيرات الهجرة الخاصة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة، في بيان: "استخدمت الإدارة الإفراج المشروط كوسيلة أساسية للهجرة أثناء الإخلاء وبعده مباشرة؛ من أجل نقل الأفغان بسرعة في ظل الظروف الملحة. أما الآن، نعطي الأولوية للتعامل مع إجراءات الهجرة الخاصة ومعالجة اللاجئين، كمسارات هجرة أولية لأنها توفر وضع هجرة دائمة عند الدخول".

• تساؤلات صعبة

ومع ذلك، فإن الإنكار يثير أسئلة صعبة حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع موجة اللاجئين التي أحدثها الرحيل من أفغانستان، و"ماذا يجب أن يفعلوا إذا لم تستطع الولايات المتحدة أو لم تستطع، قبولهم جميعًا؟".

قالت دوريس ميسنر، كبيرة مسؤولي الهجرة في ظل إدارة كلينتون، التي تعمل الآن لصالح معهد سياسة الهجرة، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية في واشنطن: "الإفراج المشروط غير ملائم بالمرة، والجميع يعرف ذلك".

كما يقول المدافعون عن اللاجئين، إن نهج إدارة بايدن بعد الإخلاء كان ضيقًا للغاية، مما يعكس تباينًا مع الطريقة التي تعاملوا بها مع اللاجئين الموجودين بالفعل على الأراضي الأمريكية، من بين 76 ألف أفغاني تم إجلاؤهم وإحضارهم إلى الولايات المتحدة حتى الآن، تم قبول جميعهم تقريبًا باستخدام شكل من أشكال الإفراج المشروط الإنساني.

وقالت جيل ماري بوسي، مدير السياسة العامة في اللوثرية لخدمات الهجرة واللاجئين: "كنا نأمل أن نرى منحًا سخية مماثلة للمكانة. لماذا نغلق الباب بشكل تعسفي لمجرد انتهاء الإخلاء؟".

ويتفق معظم خبراء قانون الهجرة على أن الرئيس يتمتع بمجال واسع للسماح لأي شخص بدخول البلاد باستخدام السلطة، واستخدمته إدارة بايدن في عدة حالات أخرى، بما في ذلك جلب حوالي 13 ألف مهاجر تم وضعهم في برنامج البقاء في المكسيك في عهد ترامب إلى الولايات المتحدة، والسماح للآباء والأمهات الذين انفصلوا عن أطفالهم على الحدود وترحيلهم، بالعودة. في وقت سابق من هذا العام، وضعوا برنامجًا مصممًا لجلب الأطفال من أمريكا الوسطى مع أسرهم في الولايات المتحدة بشكل قانوني، باستخدام الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد سقوط سايغون عام 1975، قبلت الولايات المتحدة نحو 900 ألف لاجئ فيتنامي على مدى العقدين التاليين بموجب ما يسمى بـ"برنامج المغادرة المنظم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة حددت أيضًا أولويات إعادة التوطين، مع وجود أفراد الأسرة المباشرين من المواطنين الأمريكيين والمتقدمين لبرنامج تأشيرات الهجرة الخاصة في الأعلى.