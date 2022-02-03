استقالة رئيس «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية على خلفية علاقة لم يكشف النقاب عنها

استقال جيف زوكر، رئيس شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لعدم إفصاحه عن علاقة توافقية مع زميلة في العمل، استمرت لفترة طويلة.

ووضع زوكر بذلك نهاية لنحو تسعة أعوام قضاها في قيادة "سي إن إن".

وأعلن زوكر،56 عاما، استقالته في رسالة لطاقم الشبكة، وفقا لنسخة أرسلت عبر الأيميل وتلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها.

وقال زوكر إنه تم سؤاله عن العلاقة في إطار تحقيق تجريه الشبكة بشأن ادعاءات ضد مقدم البرنامج السابق كريس كومو، تتعلق بالتحرش.

وكتب زوكر: "أقر بأن العلاقة تطورت خلال الأعوام الأخيرة، كنت مطالبا بالكشف عنها عندما بدأت، ولكنني لم أفعل، كنت مخطئا".

وذكرت بلومبرج أن الطرف الأخر في العلاقة هي أليسون جولوست نائبة الرئيس التنفيذي ومديرة التسويق بشبكة "سي إن إن"، وكلاهما مطلق.

وقالت جولوست في بيان" أنا وجيف صديقان مقربان وشريكان مهنيان لأكثر من 20 عاما، وتغيرت علاقتنا مؤخرا خلال فترة كوفيد. اشعر بالندم لأننا لم نكشف عن علاقتنا في الوقت المناسب. أنا فخورة بالفترة التي قضيتها في /سي إن إن/وكنت اتطلع لاستمرار العمل العظيم الذي نقوم به يوميا".

يشار إلى أن زوكر واجه مؤخرا تدقيقا بعد السماح لكريس كومو بالدخول في مزاح ودي على الهواء مع شقيقه الحاكم السابق لنيويورك، أندرو كومو، ثم الانتظار لعدة أشهر لفصله بسبب سلوكه في جمع المعلومات عن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد شقيقه.