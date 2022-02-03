قال مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور إيفان هيوتن، إنه بمتابعة الأعداد الكبيرة من الإصابات لمتحور «أوميكرون»، فربما يضع ضغطًا كبيرًا على منظومة المستشفيات، لذا فإن العالم في حاجة ليكون أكثر التزامًا بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.



وأضاف، في لقاء مباشر عبر zoom ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنه من الصعب توقع مستقبل متحور «أوميكرون»، لكنه مستمر في الانتشار والتحور في أشكال متعددة، لذا يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.



وذكر مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن الأبحاث مستمرة لإيجاد لقاح متطور لفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة اليوم تمنع تفاقم المرض، وتقلل من نسب الدخول للمستشفيات والوفاة.



وأكد أنه في بعض الأحيان قد يصاب الشخص الحاصل على اللقاح كورونا، لكنه يساعد على منع تدهور الحالة الصحية للمريض، مضيفًا أن متحور «أوميكرون» يتواجد فقط في الجزء التنفسي العلوي والحلق، وبالتالي من السهل انتقاله سريعًا، لكنه أقل حدة وخطورة، لذا لا بد من تناول القاح والالتزام بالإجراءات الوقائية.



ولفت إلى أن متحور «أوميكرون» سبب الكثير من القلق للناس، لكنه لا يسبب الوفاة بصورة كبيرة، لذا فإنه يمكن للعالم التعايش مع هذا الوباء باتباع الإجراءات الوقائية وتناول اللقاح.