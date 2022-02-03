منظمة الصحة العالمية: أوروبا تشهد هدنة من كورونا قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أوروبا تشهد حاليا «هدنة» من وباء فيروس كورونا ربما تؤدي إلى انتهاء الجائحة، وذلك حسبا أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، إمكانية وضع حدّ للمرحلة الحادّة من جائحة كورونا هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية في العالم.

وقال: «يمكننا وضع حدّ للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام، يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية».

لكنه حذر من «خطورة افتراض أن متحور أوميكرون سيكون الأخير، أو أن الجائحة انتهت، لأن الظروف مثالية حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررًا».