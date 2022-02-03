أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بالموافقة على تعديل الاستخدام للقطعة رقم (٢٦) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بالدفاع المدني والإطفاء بالبساتين - من الاستخدام السكني إلى الاستخدام الديني (كنيسة للصلاة فقط).

ويلزم القرار المالك بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والقوانين المعدلة لها والقرارات الخاصة بالجراجات.

كما يلتزم المالك بأى اشتراطات تخص أي جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص، بالإضافة إلى الالتزام بمشروع الضم الصادر به قرار المحافظ رقم ١٠٠٩٤ لسنة ٢٠١٧ بضم القطعتين (٢٥ و٢٦) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بالدفاع المدنى والإطفاء ليصبحا قطعة واحدة برقم (٢٦).

ويلتزم المالك أيضاً بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص، بالإضافة إلى تحمل أي مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.

كما يلزم القرار المالك بكتاب المجلس التنفيذي المشار وذلك بالالتزام بالغرض المطلوب من أجله التعديل (للصلاة فقط) بدون إضافة أي أنشطة أخرى، إلى جانب التزامه بالاشتراطات البنـائيـة الصـادرة لمحافظة القاهرة والمعـمـدة بتاریخ ٢۰۲۱/۳/۳۱ من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالكنائس.