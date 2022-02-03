تعليم الإسكندرية يختتم امتحانات الإعدادية دون شكاوى

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني للعام الدراسي 2021 / 2022 وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وصفوف النقل بمدارس التعليم الفني زراعي، وصناعي، وتجاري، فندقي.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال متابعته للعملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا صباح اليوم امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي على فترتين دون شكاوى.

فيما اختتم طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحاناتهم بمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع على فترتين متتاليتين.

واختُتِمت امتحانات الصفين الثاني والرابع من صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية حيث كان امتحان الجبر في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد سعد، في تصريحاته، اعتزازه وتقديره لمديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية والأحياء والأجهزة التنفيذية والمرافق العامة للتعاون التام مع تعليم الإسكندرية ومديري عموم الإدارات في إنهاء امتحانات نصف العام بانتظام ودون أي مشكلات.

وأشاد سعد، بدور مديري عموم الإدارات وغرف العمليات الفرعية بالإدارات ومراكز توزيع الأسئلة في متابعة العملية الامتحانية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

وفي سياق متصل، أوضح سعد، أن تقدير امتحانات الشهادة الإعدادية يعمل على قدم وساق بالإدارات التعليمية الثماني، وتقوم لجان النظام والمراقبة بمراجعة الأوراق أكثر من مرة بدقة تامة وكذلك في عمليات الرصد والمراجعة.