أمسية شعرية بدار الأوبرا تحت عنوان وشوشات شعرية

أقيمت مساء اليوم ندوة ثقافية ضمن النشاط الثقافى من تنظيم دار الأوبرا المصرية ، وهى أمسية شعرية بعنوان "وشوشات شعرية " على المسرح الصغير ، وذلك بوجود لفيف من المثقفين ، وكوكبة كبيرة من الشعراء وهم على عمران وسناء مصطفى وحسن عامر وهاجر عمر ومحمد أحمد إسماعيل، وتخللت الندوة فقرات موسيقية وغنائية من الفنان سيد شفيق، وتم استعراض عدد من القراءات الشعرية لعدد من الشعراء خلال الندوة وسط تفاعل الحضور.

وقام بإدارة الامسية كل من الشاعر والأديب ضياء الكيلانى والشاعرة عبير ذكى بإشراف الفنان أمين الصيرفى، مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الاوبرا المصرية.

وقال الفنان أمين الصيرفى - فى تصريح للوكالة مساء اليوم - ان دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، سوف تبدأ من شهر فبراير الحالى إضافة أنشطة وفعاليات جديدة تضاف إلى ما تقدمة الإدارة من فعاليات، وزخم ثقافى جديد سوف تشمل مجالات جديدة من الأنشطة الفنية المختلفة ومنها السينمائية ووالتى تأتى تحت عنوان "نادى السينما"، الذى يقوم بعرض أفضل الأفلام السينمائية وأبرزها، والتى نالت جوائز هامة سواء محليا او دوليا ، يعقب العرض حوار مع أبطال وصناع الفيلم وكبار النقاد لتناولها بالحوار والنقاش الجاد.