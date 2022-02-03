ألقت واقعة سقوط الطفل المغربي ريان في بئر عميقة، شمال مدينة شفشاون صباح اليوم الأربعاء، الضوء على حوادث مماثلة وقعت في دول غير عربية.



وتعتبر عمليات الإنقاذ مثل هذه، من أعقد العمليات في العالم، حيث تتطلب حفراً عميقاً ودقيقاً باستخدام تقنيات حديثة من أجل الوصول إلى أعمق نقطة في الهدف.



وتلقي الشروق الضوء على أبرز عمليات الإنقاذ التي وقعت على غرار حادث الطفل ريان المغربي.



الهند



في شهر مارس 2018، انتشلت قوات الجيش الهندي، مدعومة بفريق الإغاثة الوطني، طفلا سقط في بئر عمقه 35 مترا.



واستدعي الجيش وفريق الإغاثة الوطني للمساعدة في إنقاذ الطفل الذي مكث ليومين في البئر، ليخضع للعلاج بعدها، حسب صحيفة ميرور البريطانية.



وتمكن فريق الإنقاذ من حفر حفرة عمقها 13 مترا موازية للبئر من أجل الوصول للطفل، "روشان سينج" الذي سقط في الحفرة أثناء اللعب مع أصدقائه.



الصين



في أبريل 2016 أنقذت السلطات الصينية طفلا صغيراً عمره 3 سنوات بعد سقوطه في حفرة عميقة وضيقة في مقاطعة شاندونج شرقي البلاد.



وسقط الطفل في حفرة عمقها 90 مترا، لكنه علق على عمق 12 مترا من سطح الأرض.



وعندما وصل رجال الدفاع المدني إلى المكان وجدوا أنه من المستحيل إنقاذ الطفل عبر نزول أحدهم للحفرة خاصة وأن مساحة فوهتها نحو 30 سنتيمترا فقط.



وتمكن رجال الإطفاء من إنزال حبل بنهايته حلقة وبعد محاولات عديدة تمكنوا من ربط الحلقة في ذراع الطفل وسحبه من الحفرة، وقال أطباء بعد فحص الطفل إنه بخير.



الطفل ريان



كان الطفل المغربي ريان البلغ من العمر 5 سنوات، سقط صباح الأربعاء في بئر عميقة شمال مدينة شفشاون بالمغرب.



ولا تزال السلطات المحلية توسع عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة، وإنزال الغذاء والأكسجين للطفل صباح اليوم الخميس.



وتعرض الطفل لإصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس، فيما تتواصل جهود إنقاذه ليل نهار دون انقطاع، محاولة الحفر في محيط المكان للوصول إليه بطريقة أفقية نظرا لضيق البئر الشديد.