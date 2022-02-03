ندوة ثقافية بمعرض القاهرة الدولي عن الأديب العالمي ميخايلوفيتش دوستويفسكي

أقيمت ندوة ثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الأربعاء؛ بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد الأديب الروسي العالمي دوستويفسكي.

وقام الدكتور مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، بإلقاء محاضرة عن الأديب الروسي وتاريخه، وكذلك قام الدكتور أنور إبراهيم والدكتور محمد نصر الجبالي والدكتور عزوز إسماعيل بإلقاء الضوء على تاريخ الأديب وأعماله، وحضر الندوة الفنان محيي إسماعيل وقام باستعراض أعماله الفنية المأخوذة عن الأديب الروسي.

والندوة قامت بتنظيمها الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وقام بإدارة الندوة الأستاذ شريف جاد مدير العلاقات الثقافية بالمركز الثقافي الروسي بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالأدب العالمي.

يذكر أن فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكىي، روائي وكاتب قصص قصيرة وفيلسوف روسي ويعتبر واحدا من أشهر الكتاب والمؤلفين حول العالم ورواياته تحوى فهما عميقا للنفس البشرية كما تقدم تحليلا ثاقبا للحالة السياسية والاجتماعية والروحية لروسيا في القرن التاسع عشر، وتتعامل مع مجموعة متنوعة من المواضيع الفلسفية والدينية.