عضو اللجنة العلمية التونسية: رفع حظر التجوال إثر انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة الأسبوع الحالي

أكد عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة "كورونا" ومدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس، أنه سيتم رفع في بعض القيود التي اتخذتها الحكومة في 12 يناير الماضي، والمتعلقة بالموجة الخامسة لفيروس كورونا؛ في مقدمتها حظر التجوال الجزئي "الليلي".

وقال رياض دغفوس -في تصريح خاص لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم /الخميس/- إن قرار رفع الحظر الجزئي، يأتي بناء على المؤشرات الحالية للفيروس التي تشير إلى انتهاء ذروة الموجة الخامسة من انتشار المتحور "أوميكون" الأسبوع الحالي.

وأضاف أنه من المتوقع نهاية الموجة الخامسة في شهر مارس المقبل، قبل بداية شهر رمضان المعظم، وفقا للتطور الحالي للوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس.

وأوضح رياض دغفوس أن المتحور المهيمن في تونس حتي الآن هو الفرع الأصلي لـ "أوميكرون " المسمى BA.1، مشيرا إلى أن تونس لم تكتشف ولم تسجل حتى اليوم أي حالات بالمتحور الجديد لفيروس "أوميكرون".

يذكر أن الحكومة التونسية قررت تمديد العمل بالإجراءات الخاصة لمحاربة فيروس "كورونا" يوم 25 يناير الماضي لمدة أسبوعين، حيث فرضت الحكومة حظر التجوال الجزئي "الليلي" في 12 يناير الماضي، للحد من تفشي فيروس "كورونا" في ظل موجة وبائية اجتاحت تونس، وتم اتخاذ عدد من القرارات أهمها، منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.