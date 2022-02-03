سيمنز هيلث إنييرز الألمانية ترفع توقعات أرباح العام المالي الحالي

رفعت شركة المعدات الطبية الألمانية سيمنز هيلث إنييرز توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي بعد النمو السريع للطلب على مستلزامات تحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى زيادة أرباحها خلال الربع الأول من العام.

وتتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين 3 و5% وليس بما يتراوح بين صفر و2% كما كانت تتوقع من قبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

في الوقت نفسه أعلنت الشركة الألمانية ارتفاع أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول من العام المالي إلى 898 مليون يورو (مليار دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وكانت سيمنز هيلث إنييرز قد ذكرت في وقت سابق إنها تتوقع تراجع مبيعاتها من مستلزمات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، لكن تجدد اهتمام الحكومات بالتوسع في تحاليل الكشف عن الفيروس بهدف الحد من انتشاره أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تراجع هامش أرباحها نظرا لدخول مصنعين جدد إلى السوق بمعدات أرخص سعرا.