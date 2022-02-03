رئيس جامعة طنطا: تعميم تقنيات الميتافيرس يمكن أن يغير مستقبل البحث العلمي

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تعليقًا على استخدام تقنيات «ميتافيرس» لتدريب وتنمية مهارات الطلاب، إن جائحة كورونا كان لها جوانب إيجابية، تمثل أهمها في التطور غير المسبوق في التحول الرقمي لتكنولوجيا الاتصالات في العالم كله.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أن الطفرة الهائلة الحاصلة في مجال الرقمنة في مصر له دور كبير في التأسيس للمستقبل التكنولوجي الذي سيمثل أحد أهم سمات الجمهورية الجديدة.

وذكر أن جامعة طنطا وضعت خطة تطويرية منذ البداية لتحقيق تعليم متميز يستخدم أحدث التقنيات في العلم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى حصول الجامعة على جائزة مصر للتميز الحكومي مرتين.

ولفت إلى أن أول تجربة تشغيل حقيقة لميتا فيرس شهدها مجلس الجامعة مكنت المستخدم من التجول والمعايشة داخل بيئة حقيقية متكاملة، مضيفًا أن تعميم هذه التقنيات سيلعب دورًا كبيرًا في تغيير مستقبل التعليم والبحث العلمي والطب وخدمة المجتمع، وكذا التعامل مع ذوي الهمم.