الأرصاد عن ظاهرة السفن الطائرة: نادرة الحدوث وانعكاس للضوء

علق الدكتور محمود القيعاتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ظاهرة «السفن الطائرة»، والتي تظهر فوق قناة السويس، لافتًا إلى أنها تعتبر نادرة الحدوث وتعتبر انعكاس للضوء.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار حيث تكون مجرى جوي.

وأضاف، أنها ظاهرة نادرة الحدوث تسمى «السراب العلوي»، وهي شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن أو الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وكانت حدثت صباح اليوم، ظاهرة نادرة الحدوث تسمي السراب العلوي Fata Morgan وهي من شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن او الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن عادة ما تحدث Fata Morgan في الأماكن القطبية أو في الصحاري. قد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة ، بما في ذلك القوارب والجزر والساحل.

في كثير من الأحيان ، تنتهي Fata Morgana بسرعة، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة (مقلوبة) ومنتصبة علي (الجانب الأيمن لأعلى) ومكدسة فوق بعضها البعض وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.ِ