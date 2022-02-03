محمد يوسف: صلاح قادر على صناعة الفارق أمام الكاميرون

يرى محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ضرورة وضع ثنائي منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر وإيكامبي، تحت الرقابة القوية من جانب خط دفاع المنتخب الوطني خلال مباراة اليوم، مشددًا على أن محمد صلاح، قائد المنتخب، قادر على صناعة الفارق في هذه المباراة.

ويلتقي المنتخب مع نظيره الكاميروني، في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أوليمبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «هذا الثنائي يمثل جزءًا كبيرًا من قوة منتخب الكاميرون، والحد من خطورتهما سوف يعزز فرص الفراعنة في التفوق خلال المواجهة».

وأضاف: «قيام منتخب الكاميرون بمضايقة منتخب مصر من خلال محاولة تصوير المران بـ(طائرة درون)، يؤكد تخوفهم الشديد من قوة منتخب مصر قبل اللقاء، وهذه الخطوة تزيد من ثقتنا نحو تحقيق الفوز».

وتابع: «نمتلك محمد صلاح أهم وأفضل لاعب في العالم، وهو قادر على صناعة الفارق في هذه المواجهة، كما حدث في لقاء المغرب».

وأتم: «تصريحات إيتو قبل المواجهة حماسية وعلينا أن نتعامل معها من هذا المنطلق، ونتذكر أن مصر خلال استضافة كأس الأمم الأفريقية 2006، كانت هناك مطالب بالقتال على اللقب».