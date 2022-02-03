أكدت تركيا، أنها لن تتراجع عن صفقات الأسلحة المخطط لها مع أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية بيع طائرات مسلحة إضافية بدون طيار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، القول إن التعاون العسكري بين أنقرة وكييف لا يستهدف روسيا ولن يتم تعطيله لإرضائها.

ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بزيارة لأوكرانيا، يلتقي خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أردوغان، للصحفيين في أنقرة قبل المغادرة، إن تركيا "تتابع عن كثب" التوترات والتحديات الإقليمية وتدعم وحدة أراضي "شريكتها الاستراتيجية" أوكرانيا.

وأكد: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس والحفاظ على قنوات الحوار".

ولفت إلى أهمية حل الخلافات في منطقة البحر الأسود بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي، وجدد استعداد تركيا للقيام بدور في هذا الشأن.

وتأتي زيارة أردوغان، بعدما كان عرض في وقت سابق التوسط في محادثات سلام في قمة لقادة أوكرانيا وروسيا تستضيفها تركيا.

وبينما قبلت كييف العرض، لم يصدر رد فعل واضح من جانب موسكو.

وقال أردوغان، إن تركيا وأوكرانيا ستوقعان اليوم عددا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة.

جدير بالذكر أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، ومن ثم فهي مؤهلة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين موسكو وكييف.