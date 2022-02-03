وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، محادثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وخلال الاتصال، الذي جرى مساء أمس، وصف أمير عبداللهيان العلاقات بين البلدين بالإيجابية والمتنامية.

وقال إن لقاءات ومشاورات جيدة تجري بين مسؤولي البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، عنه القول إن بلاده ترى أن استمرار الحرب في اليمن واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا يصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن "تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يشكل خطرا".

من جانبه، قال الوزير الإماراتي إن حكومة بلاده جادة بتطوير العلاقات مع إيران وترى أن المحادثات الثنائية ضرورية في مختلف المجالات.

وبشأن أزمة اليمن، قال: "نسعى لتشجيع جميع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي بدعم من منظمة الأمم المتحدة".