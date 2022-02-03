إسرائيل توقع مذكرة تفاهم أمنية مع البحرين

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الخميس مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم، تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بعدما قامت المملكة الخليجية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل عام ونصف مع إسرائيل.



وعقب التوقيع، اجتمع جانتس مع ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ثم مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة،بحسب ما ذكرته صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.



ووفقا لمكتب جانتس، سوف تساعد مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاستخباراتي وصياغة إطار للتدريبات والتعاون بين الدولتين في قطاع الصناعات الدفاعية.



ووصل جانتس إلى المنامة أمس في أول زيارة رسمية يقوم بها لمملكة البحرين، واستقبله وزير شؤون الدفاع عبدالله بن حسن النعيمي.