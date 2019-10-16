أردوغان: الرئيس الإسرائيلي يجري زيارة رسمية إلى تركيا منتصف مارس المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في منتصف مارس المقبل، وذلك بحسب ما نشره موقع فضائية «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الخميس.

وأضاف «أردوغان» في تصريح صحفي، اليوم الخميس قبيل توجهه إلى أوكرانيا، من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة، أن «زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري في أواسط مارس المقبل، وأن البلدين يتطلعان إلى تحسين العلاقات».

وكان «هرتسوغ» زار نهاية الشهر الماضي الإمارات، حيث اعتبرت أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية، وعقد خلال زيارته التي استغرقت يومين، اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.