مصر تدين الهجوم على الإمارات بـ3 طائرات مسيرة

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم ٣ فبراير الجاري، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.



وتؤكد مصر على رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مُجدَّدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.



واعترضت الإمارات، مساء أمس، ودمرت 3 طائرات دون طيار «معادية»، عند اختراقها المجال الجوي للبلاد، وفق بيان رسمي نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية بموقع «تويتر».



وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية: «تعلن وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان».

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