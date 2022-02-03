عون وميقاتي يتوافقان على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لدراسة الصيغة النهائية للموازنة

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توافقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا؛ لدراسة مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام الحالي بصيغتها النهائية، وبت البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بناءً على مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا اليوم وخلال الأيام الماضية.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون تابع مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وخصوصًا البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في الجمارك على الواردات.

وشدد الرئيس عون، على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما شدد عون، على ضرورة استثناء الموارد المستوردة كالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب أو رسوم إضافة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.