النرويج تشتري 54 دبابة ليوبارد من ألمانيا لتجديد ترسانتها

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، شراء 54 دبابة من الجيل الجديد من طراز ليوبارد 2 لتحل محل إصداراتها القديمة من نفس الطراز.

وأشارت صحيفة ذا لوكال الأوروبية، أن المخطط الذي سيستمر لعدة سنوات سيمكن أوسلو من تجديد ترسانتها المكونة من 36 دبابة ليوبارد 2A4 القديمة، والتي سيتم التبرع ببعض منها لأوكرانيا.

وتعد الخطة جزءا من تخصيص دفاعي بقيمة 1.96 مليار دولار، وتم اعتماد الخطة بالفعل من قبل البرلمان، ولكن لم يتم تحديد التكلفة الدقيقة للدبابات.

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور للصحفيين في قاعدة رينا العسكرية: "نجد أنفسنا في واحدة من أصعب المواقف الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية، لدينا وضع خطير بسبب الحرب الروسية (ضد أوكرانيا)، أسمي هذا الستار الحديدي الجديد".

وكانت النرويج مترددة بين أحدث جيل من دبابات ليوبارد وبلاك بانثر الكورية الجنوبية، وقالت الحكومة إن اختيار ليوبارد سيمكن الدولة الاسكندنافية من الانضمام إلى جيرانها في الشمال- بما في ذلك السويد وفنلندا اللتان تتنافسان على الانضمام إلى النرويج في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المتوقع أن يتم تسليم أول شحنات اعتبارًا من عام 2026 وستستمر حتى عام 2031، وأشارت الصحيفة إلى أنه فقط 36 من 52 دبابة ليوبارد التي اشترتها النرويج من هولندا في عام 2001 لا تزال في الخدمة.

وأعلنت أوسلو، في أواخر يناير، أنها ستتبرع ببعض هذه الدبابات لأوكرانيا، لكنها لم تحدد بالضبط عدد هذه الدبابات ولا موعد تسليمها.