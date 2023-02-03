كفر الشيخ: إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطوبس والرياض

واصلت حملات مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت حملات مجلسي مدينتي مطوبس والرياض من إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ازاله التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدوله، بإزالة حالتي تعد بحوض الساحل القبلي أملاك دوله، زمام جمعية إبيانه الزراعية بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بمطوبس، بحضور المهندس محمد أبوحسين، والمهندس أحمد داود، مدير حماية الأراضي بمطوبس، والمهندس ضياء خليل، حماية النيل، وياسر المنزلاوي، وكيل القسم الهندسي، وتمت الإزالة، وتسليم الأرض الجمعيه الزراعيه جهة الولاية خالية من التعديات الحفاظ عليها من التعدي.

كما تابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية البشائر التابعه للوحدة المحلية، وقرية أبو ريا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.