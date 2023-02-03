اليابان تسجل 39 ألفا و924 إصابة جديدة و237 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 39 ألفا و924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 5375 مقارنة بأمس الخميس.

وسجلت العاصمة طوكيو 2941 إصابة جديدة، بانخفاض 561 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب ظهور أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 28، بانخفاض بواقع سبع حالات، مقارنة بأمس الخميس، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على مستوى البلاد 440 حالة، بانخفاض بواقع 35 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وسجلت اليابان 237 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 32 مليونا و655 ألفا و883 حالة، والوفيات إلى 68 ألفا و804، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.