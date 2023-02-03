وفاة سالي بيريل الناجي من الهولوكوست عن سن 97 عاما

توفي سالي بيريل عن 97 عاما في منزله بإسرائيل، حسبما أعلن النصب التذكاري للهولوكوست (المحرقة النازية) ياد فاشيم في القدس اليوم الخميس.

وحاز سالي المولود في ألمانيا شهرته الدولية من خلال سيرته الذاتية "آي واز هتلر يوث سالومون"، وكان الكتاب أيضا أساسا لفيلم حاز عدة جوائز للمخرجة أجنيسكا هولاند في 1990.

وولد بيريل في باينه قرب براونشفيج في ساكسونيا السفلى عام 1925، وبعد الفرار من ألمانيا ثم بولندا لاحقا، أسرته القوات الألمانية في 1941 في أراض كانت للاتحاد السوفيتي آنذاك.

ونجا من الهولوكوست عن طريق انتحاله هوية أحد الألمان العرقيين، وبعد قضاء عام في الجبهة الشرقية تم إرساله إلى مدرسة "شباب هتلر"، وكان يخشى انكشاف هويته هناك حتى انتهاء الحرب.

وهاجر بيريل بعد الحرب العالمية الثانية لإسرائيل، وحصل في 1999 على صليب الشرف الاتحادي على جهوده للتشجيع على التفاهم الألماني- الإسرائيلي.

وقدم رئيس وزراء ساكسونيا السفلى شتيفان فايل تعازيه لذوي بيريل قائلا: "نحن ممتنون بلا حدود له على إبلاغه وكتابته عن هذه الحقبة وسعيه دوما للتواصل مع الأطفال والشباب".