شرطة دبي تضبط مخدرات بقيمة 32 مليون درهم بحوزة 3 عصابات

أحبطت شرطة دبي عمليات ترويج 11 كيلوجراما من المخدرات داخل الإمارات بقيمة 32 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، خططت لها 3 عصابات.

وأفادت الشرطة، اليوم الجمعة، بأنها ألقت القبض على 28 متهما من جنسيات مختلفة متورطين في عمليات الترويج، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن المخدرات المضبوطة تنوعت بين 12 كيلو جراما من مخدرات الكريستال والهيروين والحشيش، و621 ألف و634 قرص كبتاجون تزن 99 كيلو جراما.

وأوضحت أن العصابة الأولى خططت لترويج 99 كيلوجراما من مخدر كبتاجون ، بقيمة سوقية تقدر بنحو 31 مليونا و18 ألفا درهم، في مناطق مختلفة من الدولة، وأعدت فرق مكافحة المخدرات كمينا محكما وقبضت على ثلاثة متهمين.

وأفادت الشرطة بأن العملية الثانية بدأت برصد رسائل مجهولة يرسلها أحد الأشخاص من رقم هاتف دولي، تروج للمواد المخدرة ، ومن خلال البحث والتحليل ومراقبة المواقع المشبوهة تم إلقاء القبض على المتهم الأول وبحوزته 7ر9 كيلوجرامات من مخدر الكريستال ومواد تستخدم في تصفية وصناعة المادة.

وأوضحت أن العملية الثالثة تمثلت بوجود شخص يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمواد المخدرة، من خلال إرسال خرائط بمواقع المخدرات لزبائنه، وبعد تحليل المعلومات والمراقبة، حددت فرق مكافحة المخدرات موقعه، وألقت القبض عليه وبحوزته كمية من الهيروين، وتوصلت إلى عدد آخر من أعضاء العصابة ذاتها بلغ عددهم 23 متهماً وبحوزتهم كميات مختلفة.

وأكدت شرطة دبي أن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أصبح يشكل خطرا كبيرا على جميع المجتمعات، الأمر الذي يستدعي الحذر من قبل أفراد المجتمع، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي تصلهم من غرباء خارج الدولة، والإبلاغ عنها.