الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقا لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء "نينا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس جو بايدن، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الأمريكي دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسّع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، كما أعرب عن رغبته في دعم رؤية رئيس الوزراء السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي.

ورحّب الرئيس الأمريكي بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.

وانضم إلى رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي، في الاتصال، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.. واتفقوا على العمل سويا من أجل عراق ومنطقة ينعمان بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة.

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