وزير الخارجية الروسي يؤكد مواصلة دعم الدول الإفريقية للدفاع عن سيادتها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مواصلة دعم جهود الدول الأفريقية للدفاع عن سيادتها.

وقال لافروف، في اجتماع للجنة حزب روسيا المتحدة بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إن "موسكو ستواصل دعم جهود الدول الأفريقية للدفاع عن سيادتها، كما سنواصل دعم المطالب المشروعة لزملائنا الأفارقة لقد دافعت روسيا دائمًا عن الحقيقة".

وتابع: "ونحن اليوم في طليعة الجهود الدولية لحماية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، حتى المبادئ الأساسية مثل الحاجة إلى واحترام المساواة في السيادة بين الدول".

وبحسب لافروف، توافق روسيا على مطالب الدول النامية بضرورة استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "ومع ذلك، لا تزال فرنسا على سبيل المثال، تحتفظ بالسيطرة والسيادة على جزيرة مايوت القمرية على الرغم من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة العديدة التي تدعو باريس إلى إعادتها إلى جزر القمر وينطبق الشيء نفسه على أرخبيل شاغوس الذي انتزعه من موريشيوس من قبل لندن".

وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية أيضا "تسعى لتزوير التاريخ ومحو ذكرى الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجارة الرقيق ونهب وتدمير التراث الطبيعي والثقافي للحضارات القديمة".