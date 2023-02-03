الاتحاد الأوروبي يضع حدا أقصى لأسعار منتجات النفط الروسية المكررة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق اليوم الجمعة يهدف إلى إجبار روسيا على بيع منتجاتها المكررة من النفط مثل وقود الديزل إلى دول أخرى، بسعر يقل عن حدود معينة، حسبما ذكرت الرئاسة الدورية السويدية للمجلس الأوروبي على تويتر.

وتم تحديد الحد الأقصى لسعر الديزل عند 100 دولار لكل برميل قياسي صناعي، يحتوي على 159 لترا، بينما سيتم تحديد سعر المنتجات الأرخص عند سعر 45 دولارا للبرميل، حسبما أفاد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي الآونة الأخيرة، يتم تداول الديزل الروسي المُصَدر إلى أوروبا عند سعر يتراوح بين 110 إلى 130 دولارا للبرميل.

وترتبط الحدود القصوى للأسعار، التي وافق عليها سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بقرار سابق صادر عن مجموعة السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.

وبموجب الحدود السعرية القصوى، سيتم منع تقديم خدمات البيع لتسهيل تصدير المنتجات النفطية الروسية، مثل الشحن والتأمين أو التمويل، إذا ما بيعت هذه المنتجات بسعر أعلى من تلك الحدود السعرية.