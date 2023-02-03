أمريكا وإستونيا تؤكدان أهمية استمرار دعم أوكرانيا وفرض تكاليف إضافية على روسيا

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أكدت الولايات المتحدة وإستونيا أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المستمرة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لوزارة الخارجية الإستونية جوناتان فسيفيوف في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل التعاون الأمني وأمن الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة وإستونيا قد بحثتا الجمعة الماضية الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي والمصالح والأولويات المشتركة، بما في ذلك موقف الردع والدفاع لحلف الناتو في منطقة البلطيق خلال لقاء وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال والسكرتير الدائم لوزارة الدفاع الإستونية كوستي سالم في مقر البنتاجون.

وشكر كال نظيره الإستوني على المساعدة العسكرية الكبيرة التي قدمتها إستونيا لأوكرانيا، ولا سيما حزمة المساعدات الأخيرة التي تشمل مدافع الهاوتزر والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات.