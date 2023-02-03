غالبية الشركات الألمانية الكبرى تعتزم مواصلة عقد جمعياتها العمومية افتراضيا في 2023

كشفت نتائج استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أكثر من نصف الشركات الألمانية الكبرى المدرجة على مؤشر داكس تعتزم عقد جمعياتها العمومية افتراضيا في العام الحالي أيضا.



وأجرت الوكالة هذا الاستطلاع بين الـ40 شركة الكبرى في سوق الأسهم الألمانية.



ووفقا لهذا الاستطلاع، تعتزم 10 شركات عقد اجتماع المساهمين الخاص بها بالحضور الشخصي أو بالصيغة الهجين التي تجمع بين الحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، ومن بين هذه الشركات باسف وهنكل وإيرباص وبورشه.



وأوضحت النتائج في المقابل أن 22 شركة من هذه الشركات تعتزم عقد جمعياتها العمومية افتراضيا فقط. أما فيما يتعلق بالشركات المتبقية فبعضها أفاد بأنه لم يتخذ القرار بعد والبعض الآخر لم يجب.



يذكر أن ممثلي الأسهم ينتقدون عقد الاجتماع بشكل افتراضي محض ويعتبرونه غير كاف. وقالت دانيلا برجولت نائبة رئيس الجمعية الألمانية لحماية ملكية الأوراق المالية (دي إس دبليو) إن "عقد الجمعية العمومية بالحضور هو مكون بالغ الأهمية في ثقافة الأسهم في ألمانيا"، مشيرة إلى أن إمكانية إجراء الحوار النقدي بين الشركات والمساهمين متاحة في مثل النوع من الاجتماعات على أفضل نحو.



يشار إلى أن إمكانية عقد جمعية عمومية بدون حضور شخصي للمساهمين كان قد جرى تطبيقها مع بداية جائحة كورونا، حيث جرى السماح بعقد اجتماعات المساهمين السنوية التي يحضرها في العادة آلاف الأشخاص، عبر الإنترنت، ويتم عقد هذه الاجتماعات السنوية من أجل التشاور حول توزيع الأرباح والإجراءات الخاصة برأس المال وإبراء ذمة مجلس الإدارة التنفيذي ومجلس الإشراف.



كان البرلمان الألماني قرر في الصيف الماضي إتاحة هذه القاعدة الاستثنائية بشكل دائم مع إدخال بعض التغييرات.



ورأت بعض الشركات التي قررت عقد جمعياتها العمومية في هذا العام أيضا افتراضيا أن هذه الصيغة الرقمية أثبتت نفسها خلال فترة كورونا، ومن هذه الشركات بايرسدورف وميرك و"بي إم دبليو" وفونوفيا.



وقالت هذه الشركات إن هذه الصيغة الرقمية توفر المزيد من أمان التخطيط وتحمي صحة المشاركين وتوفر التكاليف والجهد والانبعاثات الكربونية الناجمة عن السفر وتتيح لمزيد من المساهمين المشاركة حتى من الخارج أيضا.