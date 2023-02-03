الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، بأن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار أقصى جنوبي البلاد.



وكشف التلفزيون الجزائري، نقلا عن وزارة الدفاع الجزائرية، عن أن الإرهابيين التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل عام 2012.



وأوضح ذات المصدر أن الإرهابيين كانا بحوزتهما بندقية رشاشة من نوع "إف إم بي كيه" وسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.



كانت وزارة الدفاع، قد كشفت في بيان لها مطلع العام الجاري، عن القضاء على 20 إرهابيا، واستسلام 5، واعتقال 14 آخرين، إلى جانب توقيف 371 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عام 2022.



وأشار إلى تدمير 64 مخبأ للإرهابيين، و97 قنبلة تقليدية الصنع، وضبط 623 قطعة سلاح، منها 13 رشاشا ثقيلا من مختلف العيارات، و6 قذائف صاروخية، و56 سلاح كلاشنيكوف، و499 بندقية من مختلف الأصناف، و39 مسدسا آليا، و7 أنظمة تفجير عن بعد، وكمية معتبرة من الذخيرة، و31 كيلوجراما من المتفجرات.