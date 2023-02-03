مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في اشتباكات بجنوب السودان قبيل وصول بابا الفاتيكان

قال وزير الإعلام في دولة جنوب السودان، إن ما لا يقل عن عشرين شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت قبل ساعات من وصول بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للبلاد، في ختام جولة أفريقية استمرت ستة أيام.



وتعود أحداث العنف التي وقعت أمس الخميس إلى انتقام رعاة الماشية بعد تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة مجهولة في وقت سابق.



ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية.



كان البابا فرنسيس قد أطلق مناشدة من أجل السلام ووضع حد للصراعات الدموية في مستهل زيارته لأفريقيا في الكونغو الديمقراطية.