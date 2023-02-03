الدفاع البريطانية: فاجنر الروسية تخفض معدل تجنيد المدانين السابقين

انخفض مؤخرا معدل تجنيد السجناء من قبل مجموعة "فاجنر"، وهي منظمة مرتزقة روسية، عن أعلى معدل وصلت له المجموعة في الفترة ما بين الصيف والخريف من العام الماضي، وفقا لتقرير الاستخبارات اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن الصراع على السلطة بين الجماعات المختلفة داخل النخبة الحاكمة الروسية، تسبب بشكل جزئي على الأقل، في ذلك الانخفاض.

وجاء في التقرير الذي تم نشره على تويتر أن«التوترات الشديدة بين فاجنر ووزارة الدفاع الروسية صارت تثار في العلن».

وبحسب البيان، تشير سلطات إنفاذ القانون الروسية والتقارير الواردة من الجنود الأوكرانيين، إلى أن عدد مرتزقة مجموعة فاجنر الذين يتم تجنيدهم قد انخفض.

يذكر أن مجموعة فاجنر ساعدت بشكل كبير في استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية.

كانت واشنطن قد صنفت الشهر الماضي مجموعة "فاجنر" كـ "منظمة إرهابية دولية كبيرة"، وفرضت عقوبات عليها وأكثر من 12 من الأفراد والكيانات المرتبطة بها.

كما تتواجد مجموعة فاجنر في مالي وليبيا وسوريا.