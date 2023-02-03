 ملك البحرين يؤكد لرئيس مجلس السيادة بالسودان أزلية العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك البحرين يؤكد لرئيس مجلس السيادة بالسودان أزلية العلاقات بين البلدين

الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:14 ص
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أزلية وأواصر المحبة والإخاء التي تربط بين البلدين.

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان، في بيان، إن رئيس مجلس السيادة تلق اتصالا هاتفيا من ملك البحرين أعرب فيه عن سعادته بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات السودانية البحرينية، مؤكداً رغبة بلاده في تقوية التعاون المثمر والبناء بين مملكة البحرين والسودان، لما فيه خير ورفاه الشعبين الشقيقين.

وأشار ملك البحرين في اتصاله إلى أن عمق هذه العلاقات يتجسد في الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، داعياً إلى مزيد من توثيق الروابط بين الشعبين السوداني والبحرين.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة رغبة السودان في تعزيز وتقوية العلاقة مع مملكة البحرين، مشيراً إلى علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والمنامة في مختلف المجالات.

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