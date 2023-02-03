مدفيدف يتوقع إفلاس أوكرانيا والانهيار الكامل لاقتصادها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، إن الإفلاس الكامل لنظام كييف والانهيار النهائي للاقتصاد الأوكراني أصبح أمرا واضحا.

وأكد مدفيديف، نقلا عن بيانات اقتصادية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن إجمالي خسائر أوكرانيا جراء المواجهة مع روسيا بلغت 850 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي إلى حوالي 36%.

وتوقع مدفيديف، ازدياد الدين الخارجي الأوكراني بحلول نهاية العام الحالي إلى نحو 200 مليار دولار، إلى جانب انخفاض إضافي للناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بمقدار 10% ما سيؤدي إلى الإفلاس الكامل للدولة، مشددا على أن روسيا ستواصل عمليتها الخاصة.