توقعات باستمرار تراجع صادرات كوريا الجنوية في النصف الأول وتباطؤ التضخم في النصف الثاني

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تظل صادرات بلاده متباطئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، على الأقل ، وإن يتباطأ التضخم في النصف الثاني.

وأدلى وزير المالية تشو كيونج-هو بهذا التصريح قبل اجتماع مغلق مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، بعد أن كانت كوريا الجنوبية أعلنت مؤخرا تباطؤ الصادرات، وبيانات التضخم مثيرة للقلق لشهر كانون الثاني /يناير الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال تشو: "تراجعت الصادرات لأربعة أشهر متتالية منذ (تشرين الأول)أكتوبر، بسبب انخفاض أسعار الرقائق والاضطرابات في أنشطة الأعمال في الصين ،تأثرا بالعوامل الموسمية، مثل زيادة واردات الطاقة خلال فصل الشتاء،وتوسع العجز التجاري لشهر (كانون الثاني)يناير أيضًا."

وانخفضت الشحنات الصادرة بنسبة 6ر16% على أساس سنوي لتصل على 27ر46 إلى مليار دولار في كانون الثاني/ يناير، بعد انخفاض بنسبة 5ر9% على أساس سنوي في الشهر الذي سبقه. ووصل العجز التجاري إلى أعلى مستوى شهري له على الإطلاق عند 69ر12 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية إنه من المتوقع أن تواجه كوريا الجنوبية صعوبات في الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام على الأقل.

ومع ذلك، قال تشو إنه من الجدير بالملاحظة أن الظروف الخارجية قد تتحسن، حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي في عام 2023 بمقدار 2ر0 نقطة مئوية إلى 9ر2% .

وفيما يتعلق بالتضخم، قال تشو إنه بينما تدهورت بيانات كانون الثاني /يناير الماضي عن الشهر السابق له، إلا أنها جاءت متماشية مع التوقعات.

وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2ر5 % الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مقابل ع نمو بنسبة 5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وارتفع معدل التضخم بنسبة 5% أو أعلى للشهر التاسع على التوالي.

وقال تشو: "من المتوقع أن تحافظ كوريا الجنوبية على معدل تضخم يبلغ حوالي 5 % في الربع الأول لكنها ستواجه ضغوطا تصاعدية أقل خلال الربع الثاني. وفي النصف الأخير، سيستقر المعدل تدريجيا.