جوارديولا وكلوب يعلقان على الإنفاق الهائل لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية

أعرب الثنائي بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن حيرتهما من الإنفاق الهائل لفريق تشيلسي في سوق الانتقالات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن النادي اللندني أنفق منذ الصيف الماضي ما يتجاوز حاجز الـ500 مليون جنيه إسترليني (616 مليون دولار)، بالإضافة لرقم قياسي في الانتقالات بالتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 8ر106 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وأثار ذلك موجة من التساؤلات حول التزام تشيلسي بمعايير اللعب المالي النظيف، وذلك منذ استحواذ رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي على النادي.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن ناديه كان سيعاقب بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وكان سيواجه انتقادات عنيفة لو فعل الشيء ذاته.

وأضاف المدرب الإسباني، والذي تعود ملكية ناديه لمجموعة "أبو ظبي": "هذا ليس من شأني، لكنه أمر مفاجئ لأنه ليس ناديا تابعا لدولة".

وتابع جوارديولا: "ما يقلقني حقا هو أننا فزنا بـ11 لقبا في آخر خمسة أعوام وكنا الفريق الخامس أو السادس في أكثر الأندية إنفاقا في الدوري الإنجليزي، هذا حقا ما يحسب لنا".

وأوضح: "ما يفعله تشيلسي ليس من شأني، لم أقحم نفسي أبدا في شئون الأندية الأخرى، لأن هناك لوائح وقواعد يجب علينا اتباعها".

من جانبه اعترف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأنه لا يعلم كيف يمكن أن يكون ذلك الانفاق من تشيلسي ممكنا.

وقال كلوب: "لن أتحدث بدون حضور المحامي الخاص بي، أنني أمزح".

وأضاف: "لا أفهم هذا الجزء ما يمكنك القيام به وما لا يمكنك، ورغم ذلك فإن ذلك الرقم هو الأكبر في آخر فترتي انتقالات".