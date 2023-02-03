 احتمال إصابة عدة أشخاص صدمهم قطار بضائع في منطقة الرور بألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 3 فبراير 2023 3:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

احتمال إصابة عدة أشخاص صدمهم قطار بضائع في منطقة الرور بألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 3:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 3:10 ص

وقع حادث خطير على خط سكك حديدية في مدينة ريكلينجهاوزن بمنطقة الرور الصناعية بألمانيا مساء الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه ربما يكون قطار بضائع قد صدم عدة أشخاص، ولم تدل الشرطة بالمزيد من التفاصيل.

ووفقا لفرقة الإطفاء، فإن 35 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ كانوا يقومون بواجبهم. وقال متحدث باسم رجال الاطفاء "فتشنا قاعدة خط السكك الحديدية ".

وتم استخدام طائرة بدون طيار بسبب الظلام واتساع رقعة البحث. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء إن موقع الحادث كان بالقرب من محطة بضائع سابقة. وتقع ريكلينجهاوزن في منطقة الرور شمالي البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك