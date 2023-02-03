احتمال إصابة عدة أشخاص صدمهم قطار بضائع في منطقة الرور بألمانيا

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وقع حادث خطير على خط سكك حديدية في مدينة ريكلينجهاوزن بمنطقة الرور الصناعية بألمانيا مساء الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه ربما يكون قطار بضائع قد صدم عدة أشخاص، ولم تدل الشرطة بالمزيد من التفاصيل.

ووفقا لفرقة الإطفاء، فإن 35 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ كانوا يقومون بواجبهم. وقال متحدث باسم رجال الاطفاء "فتشنا قاعدة خط السكك الحديدية ".

وتم استخدام طائرة بدون طيار بسبب الظلام واتساع رقعة البحث. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء إن موقع الحادث كان بالقرب من محطة بضائع سابقة. وتقع ريكلينجهاوزن في منطقة الرور شمالي البلاد.