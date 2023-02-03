جناح الأزهر يجذب رواد معرض الكتاب بمسابقة اختر هديتك

تواصلت اليوم الجمعة، لليوم التاسع على التوالي، الفعاليات الثقافية والتوعوية والدينية بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث لاقت أركان الجناح المختلفة إقبالا ملحوظا، رغبة من جمهور المعرض في التعرف عن قرب على ما يقدمه جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من محتوى تعليمي وتوعوي هادف ومتميز.

ومن بين الفعاليات التي لاقت رواجا كبيرا بالجناح مسابقة "اختر هديتك" التي ينظمها القائمون على الجناح، وتبدأ المسابقة، حسب تصريحات حمادة عبدالجواد، مسؤول المحتوى بجناح الأزهر، بطرح أسئلة دينية على المشاركين وتوزيع هدايا متنوعة على أصحاب الإجابات الصحيحة، ومنها نسخ من المصحف الشريف ومجموعة من الكتب الدينية والتعليمية القيمة، بهدف استخدام وسائل ترفيهية وغير تقليدية في إيصال رسالة الأزهر المتمثلة في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ونشر منهج الأزهر الوسطي يين رواد المعرض، وبخاصة شريحة الشباب التي يهدف الأزهر إلى توعيتهم بمخاطر الفكر المتطرف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.