 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حوارة جنوب نابلس - بوابة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حوارة جنوب نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 7:52 م

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشاب عبدالله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، مضيفا أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

وبارتقاء الشاب قلالوة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، إلى 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.


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