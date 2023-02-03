أمين عام اتحاد الشغل بتونس: قيس سعيد اختار الطريق الخطأ والجيش دوره حماية الوطن

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، إن الرئيس التونسي قيس سعيد اختار الطريق الخطأ، في انتقاد علني لخطابه مؤخرا بالثكنة العسكرية بالعوينة.



كان سعيد ألقى كلمة بثكنة العوينة بحضور قياديين من الأمن قال خلالها إنه يخوض معركة تحرير للحفاظ على الدولة، كما انتقد الإضرابات النقابية واتهمها بالتخفي وراء "مآرب سياسية".



وكشف الخطاب عن حالة توتر مع اتحاذ الشغل ذي النفوذ القوي في تونس والذي أعلن عن اجتماع لهيئته الإدارية اليوم للاتخاذ خطوات للرد على سعيد.



وقال الطبوبي اليوم الجمعة "الرئيس اختار الطريق الخطأ. وكان عليه من باب الحكمة توحيد الشعب بعد فشل مسار الانتخابات في الدور الأول والثاني".



كما وصف الطبوبي خطاب سعيد داخل الثكنة "بخطاب تهديد ووعيد"، مضيفا أن الرئيس "يريد أن يقول إن القوات المسلحة تقف وراءه بينما يتمثل دورها في حماية الوطن من كل الاختراقات والتدخل الأجنبي".



وساند الاتحاد خطوات الرئيس سعيد بإعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان المنتخب في 2019 ،لكنه اعترض لاحقا على سياسة الرئيس في إدارة البلاد واتخاذ قرارات مصيرية من دون تشريك للقوى الوطنية والسياسية.



وبدأ الاتحاد مع منظمات أخرى في صياغة "مبادرة انقاذ" قال إنه سيعرضها على الرئاسة.



ولم يصدر عن الرئيس التونسي أي تعليق بشأنها.



وتعاني تونس من أزمة مالية واقتصادية خانقة وسط ضغوط متزايدة للاتفاق حول إصلاحات جوهرية وضمان البدء بتطبيقها، من أجل الحصول على اتفاق قرض من صندوق النقد.



وأبدى اتحاد الشغل تحفظات بشأن الإصلاحات التي تخص المؤسسات العموميةوخفض الدعم والتحكم في كتلة الأجور.