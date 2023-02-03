الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على وقف ترحيل الأوكرانيين إلى روسيا

حث الاتحاد الأوروبي روسيا على وقف الممارسة غير القانونية لترحيل المواطنين الأوكرانيين وخاصة الأطفال والسماح لأولئك الذين تم ترحيلهم بالفعل بالعودة بأمان إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة.

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لما تم الإبلاغ عنه من عمليات ترحيل قسري ونقل مواطنين أوكرانيين بمن فيهم أطفال إلى روسيا وداخل الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتًا".

وجاء في البيان: "يجب على روسيا أن تكف عن هذه الأعمال غير القانونية ويجب السماح على الفور لجميع الأوكرانيين وخاصة الأطفال بالعودة بأمان".

كما أدان الاتحاد الأوروبي بأقوى العبارات الممكنة "الهجمات الشنيعة المستمرة التي تشنها روسيا ضد المنشآت السكنية والمدرسية والطبية وضد البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا ولا سيما أنظمة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه فضلاً عن الانفجارات شبه اليومية بالقرب من المنشآت محطات الطاقة النووية".

وأشار البيان إلى أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين أو الأعيان المدنية هو جريمة حرب. القيادة السياسية والعسكرية لروسيا وجميع المسؤولين عن مثل هذه الأعمال سيخضعون للمساءلة. كما أن الاتحاد الأوروبي مصمم على المساهمة في تأمين المساءلة عن جريمة العدوان التي تهم المجتمع الدولي ككل".