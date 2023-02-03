الولايات المتحدة تؤكد دعمها القوي للإصلاحات الدفاعية في البوسنة والهرسك

أكدت الولايات المتحدة دعمها القوي للإصلاحات الدفاعية في البوسنة والهرسك وللتعاون المستمر عبر شراكة البوسنة والهرسك مع حلف "الناتو".

جاء ذلك خلال استقبال مارا كارلين، التي تؤدي مهام نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، لأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك في أول زيارة مشتركة للمجلس إلى الولايات المتحدة منذ عام 2005.

كما شددت كارلين -بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- على الحاجة إلى ميزانية قوية على مستوى الدولة لتمكين القوات المسلحة للبوسنة والهرسك من تعظيم إمكاناتها.

وناقش وفد البوسنة والهرسك، خلال الاجتماع، سبل التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك شراكة البوسنة والهرسك مع الحرس الوطني لولاية ماريلاند الأمريكية في عامها العشرين.