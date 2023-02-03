لافروف: غياب الانضباط الصارم يجعل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون أكثر جاذبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تزداد شعبية بين الدول النامية لأنهما نوع جديد من الاتحاد دون انضباط شديد كما هو الحال في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله "نواصل التفاعل مع الدول النامية، كما نقول، مع البلدان ذات الأغلبية العالمية، ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضا في إطار الهيئات المختلفة متعددة الأطراف. وأود أن أذكر، على وجه الخصوص ، الحوار على فيما يتعلق ببريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".



وتابع في كلمة أمام حزب روسيا الموحدة أنه "لا يوجد هناك انضباط صارم كما نلاحظ في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ولا يوجد قادة وأتباع، ويتم اتخاذ القرارات على أساس توازن حقيقي للمصالح وبالتالي الامتثال الكامل لمتطلبات ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام السيادة المتساوية للأمم".



وشدد لافروف على أن "التجربة تظهر أن هذا بالتحديد هو أحد العوامل الرئيسية التي تجذب عددا متزايدا من الدول لتعزيز الروابط والانضمام في النهاية إلى هذه اتحادات الجديدة".