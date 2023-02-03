 أمريكا وقطر تبحثان تطورات الأوضاع في روسيا والعديد من القضايا المختلفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وقطر تبحثان تطورات الأوضاع في روسيا والعديد من القضايا المختلفة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:37 م
بحثت الولايات المتحدة وقطر العديد من القضايا المختلفة، ومن بينها التهديد العالمي الذي تشكله حرب روسيا ضد أوكرانيا وإيران وحقوق النساء والفتيات في أفغانستان واستقرار وازدهار منطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل التعاون الإقليمي في منطقة الخليج، فضلاً عن الحاجة الملحة لإنهاء دورة العنف في إسرائيل والضفة الغربية والتزامهما بحل الدولتين.

وأعربت نولاند عن تقدير الولايات المتحدة لتعاونها المتنامي مع قطر، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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