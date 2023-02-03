بولندا تسجل 811 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

سجلت بولندا 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة مرتبطين بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و381 ألفا و36، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و740.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 58 مليونا و22 ألفا و770 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.