أنا فى الرابعة والعشرين من عمرى رياضى لا أعانى من أى أمراض أخرى وإن كان مرض تصلب شرايين القلب وراثيا فى عائلتنا (جدى ووالدى وأحد أعمامى مصابون به) لا أشعر بألم فى صدرى لكن ما يقلقنى حقا هو شعور غريب بدقات قلبى. أحيانا أشعر بها غير طبيعية قوية ومتسارعة قد يحدث هذا وأنا نائم فيوقظنى. وقد يحدث بلا مقدمات وينتهى أيضا بلا أثر. هل هذا مقدمة للإصابة بتصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية؟

أحمد وفيق ــ تلا

بداية وجود تاريخ مرضى عائلى لتصلب شرايين القلب التاجية أمر يجعلك أحرص على استباق الخطر بمعنى أن تحرص على إجراء كشف دورى سنوى يشمل قياس ضغطك، رسم قلب عادى، رسم قلب مع المجهود إلى جانب قياس نسبة الكولستيرول والدهون الثلاثين والسكر.

أما نظام حياتك اليومى فيجب أن يبدو صحيا إلى الدرجة التى تقيك خطر أن تكون عرضة للإصابة بما تكره. قدر من النشاط الرياضى بصورة منتظمة وطعام تقل فيه الدهون والسكريات وتكثر الفواكه والخضراوات الطازجة والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم مع الامتناع بالطبع عن التدخين وتفادى الكحوليات كلها مفردات باتت معروفة للغة الصحة الآن.

خفقان القلب بتلك الصورة التى وصفتها قد يكون لا علاقة له بأى أمراض القلب على وجه الإطلاق بل تسببه حالات أخرى مثل القلق والتوتر وربما الإجهاد أو ارتفاع درجات الحرارة والأنيميا أو الجفاف أيضا انخفاض ضغط الدم أو زيادة نشاط الغدة الدرقية.

أما الأسباب التى لها علاقة بالقلب فسهل اكتشافها عند إجراء ما ذكرته لك من أبحاث وتحاليل دورية. منها بالطبع قصور عمل شرايين القلب التاجية أو هبوط فى عمل عضلة القلب لسبب أو آخر ثم خلل مفاجئ فى كهرباء القلب ذاتها.

لا تدع الأمر يدفعك إلى دائرة مفرغة لا تنتهى، فقط اهتم بإجراء فحوصك الدورية ومراجعة طبيب لأمراض القلب يحتفظ لك بملف طبى والنظر فى أمر التدخين إذا كنت مدخنا أو تتناول أكثر من فنجانين من القهوة يوميا.