وزير الاقتصاد الروسي: صندوق النقد يتوقع تحسن أداء الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين

أعرب وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الجمعة، عن التقييم الإيجابي لتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن أداء الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين، فيما خفض توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي للعام المقبل.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الوضع في الاقتصاد سيعتمد على تعافي طلب المستهلكين والتدابير التي سيتم فرضها لضمان نمو إقراض الشركات والمستهلكين على حد سواء، لافتا إلى أن الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.3%، بينما كان يتوقع في السابق حدوث انخفاض بنسبة 2.3%.

وأوضح أن صندوق النقد يتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن روسيا لم تشهد خلال عام 2022 انكماشا اقتصاديا عند 3.4% كما كان متوقعا، إذ أن الانخفاض يقدر عند 2.2%.