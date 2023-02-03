حاملو السندات في سريلانكا يبلغون صندوق النقد استعداداهم لإجراء محادثات بشأن الديون

أعربت المجموعة الخاصة بحملة السندات بالدولار في سريلانكا لصندوق النقد الدولي عن استعدادها للدخول في محادثات سريعة لإعادة هيكلة الديون مع الدولة الجزيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته المجموعة أن حاملي السندات "مستعدون للانخراط سريعا، وبفاعلية، مع السلطات السريلانكية لوضع، وتنفيذن شروط إعادة الهيكلة التي من شأنها أن تساعد سريلانكا في استعادة استدامة الديون والسماح لها بإعادة الوصول إلى أسواق المال الدولية".



وأكد أحد حملة الأسهم الخطاب، وطلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث علانية.